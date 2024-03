Le scelte sul territorio e la politica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Come ci ricorda il Presidente Mattarella, il ruolo delle Università, è quello di rendere i giovani protagonisti, capaci di spirito critico, padroni della conoscenza per il futuro. Nonostante stiamo festeggiando il compleanno numero 100 dell’Ateneo fiorentino, Firenze e il suonon devono pensare di vivere di rendita di posizione. Niente deve essere dato per scontato. L’area dell’ex Meccanotessile a Firenze, in stato di totale abbandono da decenni, è un esempio della collaborazione tra istituzioni ed Università. Sarà utilissimo per la Scuola che andrà nell’area con aule e laboratori nuovissimi, è utile per il Comune. Il futuro della Scuola di Agraria rischia di diventare un esempio non positivo. Nel 2027 cioè tra due anni e mezzo deve essere liberata la storica sede delle Cascine, altrimenti la penale annuale sarà milionaria e a pagarla dovrebbe essere ...