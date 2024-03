Le regole non lo consentono | Ramadan | La Russa spegne la sinistra che sbraita

(Di domenica 31 marzo 2024) "Non ne faccio una questione ideologica, ma di. Se non si può, non si può". In un colloquio con la Stampa il presidente del Senato Ignazio Lasi schiera con il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara contro la decisione della scuola di Pioltello di chiudere per la giornata conclusiva del, il prossimo 10 aprile. "Io sono per il rispetto dellee se leconsentissero di fare festa per il, sarebbe stato giusto farla", ma "il ministro Valditara mi dice che, allo stato attuale, non si possono aggiungere ulteriori giorni di sospensione della didattica, oltre a quelli già a disposizione delle scuole. Quindi non si sarebbe dovuto fare, a meno che non si sbagli Valditara. Se poi si vorrà - prosegue - si potrà discutere se cambiare le ...

Il governo corregge il tiro dopo le polemiche delle ultime ore: le nuove regole restrittive sul Superbonus , annunciate in un decreto a sorpresa, non si applicheranno nei Comuni terremotati ... (fanpage)

Scuola, La Russa: “Non si chiude per Ramadan” - “Non ne faccio una questione ideologica ma di regole. Se non si può, non si può”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un’intervista con La Stampa sul caso della scuola di Pioltello.livesicilia

Scamacca su Spalletti, Nazionale e la Playstation: «La gente non sa quello che faccio in camera» - L’attaccante dell’Atalanta escluso dalle convocazioni di Spalletti arriva in doppia cifra nella sfida tra Napoli e Atalanta e dice: «Su di me pregiudizi da quando avevo 16 anni, ma me ne frego» ...corriere

Ignazio La Russa: "Non si possono chiudere le scuole per il Ramadan" - In un'intervista alla Stampa la seconda carica dello Stato mostra di snobbare le opinioni della prima, il presidente Mattarella ...huffingtonpost