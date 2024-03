Le pillole di Polly | recensione di “I delitti dell’oro cinese” di Robert Van Gulik

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Cina, VII secolo d.C., epoca della dinastia T’ ang. Dee è un giovane magistrato che ha appena ricevuto il suo primo incarico. Non che sia granché prestigioso, a dire il vero, soprattutto perché dovrà svolgerlo a Peng-Lai, una città nella provincia dello Shantung lontanissima da Pechino, dove attualmente abita. Questo, tuttavia, per lui non è un problema, perché l’unica cosa che gli importa è di fare il suo dovere, e non si sognerebbe mai di protestare di fronte ad un ordine dell’imperatore. Né tantomeno si cruccia del fatto che moglie e figli non verranno con lui; potranno sempre farlo in seguito, prima o poi. Così, accetta di partire, accompagnato solo dal fidato segretario Hoong. Durante il viaggio, Dee pensa già ai compiti che dovrà svolgere a Peng-Lai. Lì, presiederà il Tribunale e si occuperà di tutte le controversie tra i sudditi dell’imperatore, ma avrà anche tante altre ...