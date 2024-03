Le pagelle Galeotti eroe di giornata | Maistro indolente e sempre saltato

(Di domenica 31 marzo 2024)7. Scatena i moccoli della torcida spallina quando esce a farfalle spalancando la porta a Spagnoli. Dopo però diventadifermando tre volte il 9 di casa, e due almeno sono parate di alto rilievo. GHIRINGHELLI 5. Patisce parecchio Agyemang, il migliore dell’Ancona, preso in mezzo tra le sue discese e Spagnoli che gli scatta alle spalle. Quando si alza non crea. VALENTINI 7. Grande partita, cui manca solo il suggello del gol, sfiorato due volte su calcio piazzato. Si immola su Spagnoli a porta vuota e ribatte tutto anche se è ammonito dall’inizio. FIORDALISO 6. La difesa centrale se la cava bene e anche lui partecipa al clean sheet. TRIPALDELLI 5,5. Poca spinta e qualche imbarazzo difensivo, pur inferiore a quelli sul lato opposto. DALMONTE 6. Lavoro enorme in fase difensiva con recuperi preziosi, ma un ...

Ancona, niente svolta. Nella prima di mister Boscaglia i biancorossi non vanno oltre il pareggio contro la Spal - Nonostante il gemellaggio tra le tifoserie la partita giocata al "Del Conero" tra Ancona e SPAL è stata tutt'altro che all'insegna della fraternità. Entrambe le formazioni sono apparse piuttosto contr

Le pagelle. Con Edera si gioca in dieci, Dalmonte segna ma regala l’1-1 - Bruscagin soffre troppo dietro, l’uscita di Carraro per infortunio (si teme un lungo stop) finisce per abbassare troppo la squadra ...ilrestodelcarlino