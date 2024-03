Le pagelle del Giro delle Fiandre | Van der Poel monumentale | sorpresa Mozzato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Ecco ledel2024 vinto da Van dercon l’exploit dell’azzurro.10 a MATHIEU VAN DER. Già non è facile vincere da strafavorito, figuriamoci quando tutti corrono per farti perdere. Fa tris alda vero fuoriclasse, con freddezza e lucidità, senza scomporsi quando i rivali si agitano, castigandoli con un paio di allunghi, il primo d’assaggio a 55 dall’arrivo, il secondo letale a 44, sul viscido pavé del Koppemberg, dove gli altri devono scendere dalla bici e lui no. Terza vittoria in sei edizioni affrontate, la più veloce di sempre (44,481 la media, polverizzato il record di Pogacar un anno fa), quinta in una classica monumento, seconda stagionale su quattro gare disputate. E ancora: settimo a fare tris ...