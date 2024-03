Le pagelle Conti finalmente il migliore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Giordano sv (in 1’ 1/1 da due). Natalini sv (in 1’ 1/2 ai liberi). Sergio 6 (in 9’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 1 rimbalzo). Una tripla essenziale a inizio ultimo quarto.8,5 (in 29’ 2/3 da due, 3/5 da tre, 4/6 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 1 assist). Fa le veci di Aradori, ma con lo spirito di chi vuole dimostrare qualcosa in più dopo una stagione fin qui balbettante. Chiude con 21 di valutazione. Bolpin 6 (in 23’ 1/3 da due, 1/4 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist). Viene ‘panchinato’ a tempo di record, per gli standard di un giocatore così indispensabile, con tanto di strigliata del coach. Va meglio nel secondo tempo, ma senza strafare. Panni 8 (in 24’ 2/4 da due, 2/3 da tre, 4/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 2 assist). Si riconferma lo specialista dei cambi di inerzia: contro l’Urania Milano succede una volta a quarto e ...