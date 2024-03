Le Nike Air Max più belle di tutti di tempi da conoscere e avere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 31 marzo 2024) Sono tanti i motivi che hanno reso le sneakerAir Max una calzatura leggendaria anche per un brand del calibro di. Quando il celebre designer Tinker Hatfield ha regalato al mondo le Air Max 1, lanciate nella primavera del 1987, avevano all'interno della suola l'unità Air, un'innovazione incredibile in grado di rivoluzionare per sempre l'estetica delle sneaker, oltre a essere un trend-setter per anni e anni di modelli assolutamente epici. Dalle Air Max 97, aerodinamiche e aggressive, alle Air Max 270, squadrate e futuristiche, la stragrande maggioranza di queste scarpe hanno cambiato le regole del gioco, anche dal punto di vista estetico. Il 26 marzo di ogni anno, larende omaggio al suo glorioso passato celebrando l'Air Max Day, in occasione del quale viene lanciato un mix di modelli, alcuni nuovi e altri di ispirazione ...