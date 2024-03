“Le giraffe in giardino” il romanzo di Sara Marcoccia in libreria dal 5 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) Appena trascorso giovedì 28 marzo 2024, nella Giornata Mondiale dell’Endometriosi – istituita nel 2014 per porre l’attenzione su una malattia che, in molti casi, può essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono – la casa editrice Paesi Edizioni ricorda il libro in uscita dal titolo “Lein”, unche esplora in profondità il tema dell’endometriosi attraverso un approccio introspettivo. Il libro verrà presentato a Roma il prossimo 17alle ore 18:00 presso Spazio5 (via Crescenzio 99/d, a pochi metri da piazza del Risorgimento e non lontano dalla metro Ottaviano). Con l’autrice interverranno il regista e scrittore Paolo Restuccia, di Radio2 (Il ruggito del Coniglio), e il giornalista Luciano Tirinnanzi. “Mia madre seduta a bordo piscina mi dava un’immensa sicurezza e mi faceva ...