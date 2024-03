Le bombe fanno paura a Gaza | rischio escalation in Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 31 marzo 2024) Pasqua senza pellegrini a Gerusalemme.La guerra afa. Non si sono visti quest'anno i turisti che affollano la Terra Santa per visitare i luoghi dove è nato il cristianesimo, dove Gesù ha predicato, dove è morto e risorto. Nella Chiesa del Santo Sepolcro ad assistere alla cerimonia della Lavanda dei piedi appena una manciata di suore e religiosi. Così come alla processione del Venerdì Santo lungo la Via Dolorosa, il percorso che si ritiene Gesù abbia fatto trascinando la croce fino al Golgota. Italiani, francesi, spagnoli hanno preferito restare a casa. Seppure anche a Roma, Parigi e Madrid le celebrazioni di Pasqua si sono svolte «sottotono». La Città Vecchia di Gerusalemme piange. Non solo perché mancano i pellegrini ma perché a pochi chilometri, nella Striscia di, continuano i raid dell'esercito israeliano. Per ...