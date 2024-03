Le Alpi si trasformano nel deserto del Sahara | la neve a Livigno si colora di sabbia rossa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 31 marzo 2024) Sarà il cambiamento climatico, sarà il meteo sempre più impazzito. Sta di fatto che in questo fine settimana di Pasqua, non solo l'Italia è divisa in due con forte vento e pioggia al Nord (allerta arancione in Lombardia), mentre al Sud caldo, pulviscolo desertico e temperature che, soprattutto domani a Pasquetta, sfioreranno i 30 gradi. Sullesembra di stare neldel,...