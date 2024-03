Le ‘Allegrate’ di Auteri | da Karic a Perlingieri | tutte le invenzioni di Don Gaetano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 31 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo una settimana passata a chiedersi chi avrebbe sostituito l’infortunato Lanini (Ferrante o Marotta?), a Teramo misterha stupito tutti (o quasi) gettando nella mischia Mario, classe 2005, una stagione da stropicciarsi gli occhi con la formazione Primavera (26 gol in 21 gare) ma con alle spalle zero minuti in Lega Pro. Eccola l’Allegrata uscita dall’uovo di Pasqua preparato da Don, non certo estraneo a sorprendere tifosi e addetti ai lavori. Per coloro i quali masticano poco le vicende della Vecchia Signora del calcio italiano, l’Allegrata è quella mossa che nessuno si aspetta e che ha il potere di sparigliare le carte: sia essa un cambio tattico, un calciatore piazzato in un ruolo non propriamente suo o un innesto non preventivabile come un coniglio tirato fuori dal cilindro, ...