Lazio-Juventus | la moviola non lascia scampo | “Fallo da rigore”

(Di domenica 31 marzo 2024) Al termine dei novanta minuti dinon sono mancate le polemiche sull’arbitraggio e sulla prestazione del direttore di gara. Dopo una breve sosta che ha visto protagoniste le Nazionali, tra cui anche l’Italia di Spalletti, il Campionato di Serie A è tornato in sella per il rush finale: alla fine della stagione mancano 9 giornate, ma qualche verdetto sembra essere già stabilito, nonostante la matematica può ancora smentire tutto. La 30° giornata si è aperta con il lunch match di sabato 30 marzo tra Napoli e Atalanta: i bergamaschi si sono imposti sui partenopei con un netto 3 a 0, avvicinando la zona Europa League. Nel pomeriggio è stata la volta di Genoa-Frosinone e Torino-Monza, mentre alle 18:00 si sono affrontate: i biancocelesti hanno beffato i bianconeri al 93? grazie ad un gol di ...

Diletta Leotta ha trascorso il sabato di Pasqua sui campi di serie A: per l'occasione ha sfoggia to un look super chic ed elegante, mentre da casa una tifosa speciale la supportava.Continua a leggere (fanpage)

Lazio-Juve, Marelli: “Bremer-Zaccagni Trattenuta nettissima. L’arbitro…” - Queste le parole e la disamina dell'ex arbitro a Dazn sui contatti nell'area di rigore bianconera tra Szczesny e Pedro e Bremer su Zaccagni ...cittaceleste

Perché Cristiano Giuntoli non è intervenuto dopo Lazio-Juve - Dov'è Cristiano Giuntoli Perché nessuno della società sta facendo un passo davanti ai microfoni, per prendere posizione, per smentire o confermare, per ribaltare uno spogliatoio che sembra drammatica ...ilbianconero

Toro in Europa Il cuore dice: credici! La ragione: è dura. E la classifica lascia qualche speranza - La classifica in questo momento è: Inter* 76, Milan 65, Juventus 59, Bologna* 54, Roma* 51, Atalanta* 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42 (*una partita in meno). Domani si ...torinogranata