Lazio-Juventus | è Marusic l’uomo copertina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 31 marzo 2024) Tutti i numeri e le statistiche sulla prestazione di Adamin, con i gol che ha deciso la gara Si merita laperché ha decisoall’ultimo secondo. Ed è per questo che Adamè il migliore in campo per entrambi i quotidiani più letti sul suolo nazionale. Diversi gli accenti,