L’avventura | 50 anni dopo | Tra i coccodrilli del Nilo azzurro siamo diventati uomini

(Di domenica 31 marzo 2024) "Momenti di sconforto tanti, ma sono stati più quelli di quando stavamo organizzando la spedizione e pensavamo che non ce l’avremmo fatta - pochi soldi e i permessi che non arrivavano mai -, piuttosto che quandoeffettivamente entrati in azione. L’adrenalina, la voglia di farcela, lo spirito di gruppo hanno prevalso. Paure tante, daial timore delle rac’era niente da fare, se non andare avanti. E ce l’abbiamo fatta. Quell’esperienza incredibile è diventata il faro delle nostre vite". Vengono quasi i brividi a ripercorrere con Jacopo Mazzei, 70, imprenditore e manager di successo,di cinquant’fa, un viaggio epico nell’Africa più impenetrabile. Allora più impenetrabile che mai. La prima discesa dela bordo di due ...