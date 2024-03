Lavoro agile | la nuova bozza per la Pa è chiara | il tuo salotto può fare da ufficio Ma a spese tue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) di Pasquale Aiello Quasi realtà il sogno di lavorare in pigiama dalla comodità del proprio divano, con il gatto che fa capolino nelle videochiamate e il caffè a portata di mano: benvenuti nel mondo delnella pubblica amministrazione! Ma, attenzione, c’è un piccolo dettaglio che potrebbe esserti sfuggito tra un sogno di libertà e l’altro: per entrare in questo idilliaco paradiso delflessibile, il biglietto d’ingresso lo fornisci tu. Sì, hai capito bene: pc, connessione internet, e perché no anche la scrivania e la sedia ergonomica per non trasformarti in Quasimodo dopo la prima settimana, sono tutti a tuo carico. Lo dice il Ministero dell’Interno nelladi regolamento sul. Equipaggiamento? DIY (Do It Yourself)! Prima di ...