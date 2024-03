L’avanzata di Ricci e delle Marche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2024) Baroncini E se le sorprese alle prossime elezioni Europee di giugno venissero dalla circoscrizione centro e non da quella nord-est? Ci siamo spesso occupati, soprattutto in relazione al Pd, dell’area che coinvolge Emilia-Romagna, Trentino e Veneto, anche perché riproporrà lo scontro fra Stefano Bonaccini e Elly Schlein e sarà dunque una possibile conta tra il presidente dell’Emilia-Romagna e del Pd e la segretaria che gli ha fatto da vice prima di sorpassarlo alle primarie. Ma in seno ai democratici, tra, Umbria, Toscana e Lazio qualcosa si muove. I quattro eletti dell’ultima tornata (Bonafè, Sassoli, Bartolo e Smeriglio) per diversi motivi non parteciperanno alla competizione e dunque la partita è decisamente aperta. Si parla di Marco Tarquinio, già direttore di Avvenire, che potrebbe scalzare Nicola Zingaretti; sicuramente ci sarà Dario Nardella, il sindaco ...