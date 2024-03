L’auto usata come ‘ariete’ per la spaccata di via Marconi ritrovata alle Cave di Maiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Firenze, 31 marzo 2024 – Una 500 rossa , rubata e abbandonata. Sembra proprio l’au toda un commando di ladri per sfondare la vetrina e svaligiare il negozio ’’Bottega di Sguardi’’ di via, nella notte tra lunedì e martedì scorso. E’ stato un cittadino a notareabbandonata. Ed è stato sempre lui a mettere in relazione quel mezzo parcheggiato in un posto decisamente insolito, al furto avvenuto qualche giorno fa: aveva infatti visto il video della telecamera di sicurezza del negozio di ottica, pubblicato dal nostro sito internet, e aveva fatto caso al mezzo usato“ariete“. I malviventi erano infatti armati di un grosso palo, che è stato spinto contro la vetrata con l’utilitaria rossa a marcia indietro, fino a quando non ha ceduto. Una volta dentro, il commando ha portato via merce per un valore ...

