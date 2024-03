Lautaro Martinez l’infermabile | 4 gare per strappare un record ‘casalingo’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)non vuole assolutamente fermarsi. Domani ovviamente sarà lui a guidare l’attacco dell’Inter. Il Toro ha un obiettivoda raggiungere. MOTIVATO ? Domani l’Inter ritorna in campo dopo le burrascose ultime due settimane. I nerazzurri scenderanno in campo contro l’Empoli per riportarsi nuovamente a +14 sui cugini del Milan, che ieri hanno trionfato per 1-2 contro la Fiorentina a Firenze. A guidare la Beneamata ci sarà ovviamente. Il capitano nerazzurro è tornato con un ottimo stato di forma sia fisico che mentale, dopo aver timbrato con l’Argentina in Nazionale. Il Toro ha ritrovato la gioia con la maglia del suo Paese, cosa che non accadeva da più di un anno e mezzo. L’ultimo timbro, infatti, era datato settembre 2022, ancor prima del trionfo mondiale della ...