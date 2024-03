Lautaro Martinez | da Inter-Empoli una ‘mission impossible’ | 13 in 9

(Di domenica 31 marzo 2024) Per, dae fino a fine campionato, inizia una vera e propria missione impossibile. Per raggiungere il record di gol in Serie A detenuto da Gonzalo Higuain, infatti, dovrà fare 13 gol in 9 partite. MISSIONE IMPOSSIBILE –in questo campionato ha fatto vedere una certa vena realizzativa, con 23 gol nelle prime 29 partite della Serie A. Reti pesanti che hanno trascinato l’a +14 sul Milan secondo e che stanno portando la squadra allo scudetto della seconda stella. A livello personale, il Toro si prepara a conquistare il suo primo titolo di capocannoniere. Per battere il record detenuto da Gonzalo Higuain per numero di gol segnati, però, serivrà una vera e propria missione impossibile. A partire ...

