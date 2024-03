Latina Dissequestro del “centro commerciale” | le motivazione della decisione del Riesame

(Di domenica 31 marzo 2024)– Unè tale quando è costituito da quattro o più attività di vendita e non da tre. E’ una delle motivazioni contenute nell’ordinanza dal Tribunale delche il 27 febbraio scorso ha revocato il sequestrato ilsequestrato dai Carabinieri Forestale in ossequio al decreto emesso l’8 gennaio scorso L'articolo Temporeale Quotidiano.

Dopo il Dissequestro dei locali Eurospin apre in via del Lido - LE ATTIVITA' Dopo il Dissequestro del complesso commerciale in via del Lido, il gruppo "Eurospin" annuncia per giovedì 4 aprile l'apertura del nuovo punto vendita. Per ...ilmessaggero