L’assalto ai pusher con i cavalli Raffica di sequestri e denunce

(Di domenica 31 marzo 2024) Fucecchio (Firenze), 31 marzo 2024 – Oltre cento uomini in campo. Sotto la lente bivacchi, casolari abbandonati ein azione. Un vero giro di vite quello che i carabinieri della stazione e del quarto Reggimento carabinieri – Gruppo Squadroni a cavallo di Roma, hanno dato all’attività di spaccio che popola le Cerbaie. L’attività, si apprende, ha consentito di individuare e rimuovere, con conseguente bonifica dell’area, numerosi bivacchi utilizzati dagli spacciatori, principalmente nordafricani, recuperando batterie per auto, teloni, sedie e ombrelli, tutto poi conferito in discarica. Importanti i risultati sui controlli. I militari hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze, per porto abusivo di armi, un cittadino italiano che in via Pesciatina è stato trovato in possesso di un coltello, che è stato sequestrato. Denuncia a piede ...