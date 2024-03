L’appuntamento Trofeo Città Prato» Ecco la settima edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) E’ pronta a tornare per lavolta, anche in un momento in cui la piscina di via Roma continua a rappresenta motivo di attrito fra il Comune e le società per i lavori di ristrutturazione che dovrebbero iniziare ad ottobre. Si tratta della nuovadel "di", organizzato come di consueto dalla Futura, che prenderà il via il prossimo maggio. Lo scorso anno la kermesse di nuoto vide la partecipazione di 650 nuotatori in rappresentanza di ventiquattro società provenienti dal resto dalla Toscana, dall’Umbria, dal Lazio, dal Veneto e dalla Lombardia. Ad aggiudicarsi la coppa delle società fu l’Hidron Sport, precedendo la Virtus Buonconvento e la Rari Nantes Florentia. Emma Vittoria Giannelli della Rari Nantes fece registrare la miglior prestazione agonistica femminile, mentre ...