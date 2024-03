L’appello di Papa Francesco | “Gaza e Ucraina? Subito lo scambio di tutti i prigionieri e un cessate il fuoco”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) “Continuamente chiudiamo le porte della vita con le guerre. Volgiamo lo sguardo verso la città santa di Gerulemme, testimone della passione e della resurrezione di Cristo. Il mio pensiero va alle vittime dei conflitti nel mondo, a cominciare da quelli in Palestina e in. Cristo risorto riporti la pace per quelle popolazioni martoriate”. Lo ha detto, parlando ai fedeli dopo la Messa di Pasqua. Che poi ha aggiunto: “Auspico unogenerale ditra Russia eper. Inoltre, faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a ...