L’Amtab e i conti messi a rischio: «Spesa del personale eccessiva» - continua incessante l’attività del commissario giudiziale e dei tre “007” arrivati a Bari, dopo il terremoto dell’inchiesta “Codice interno” che, il ...quotidianodipuglia

Banca Bnl, addebiti multipli sui conti correnti: conti svuotati (e poi sistemati) per errore). La banca: «Problemi risolti». Cosa è successo - Addebiti multipli per molti clienti, che in alcuni casi si trovano con il conto azzerato: una sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca ha risolto nel corso della..ilmessaggero

Addebiti multipli (e mai fatti). Cosa è accaduto ai conti correnti Bnl - La banca ha informato i clienti inconveniente tecnico che ha causato addebiti inusuali sui conti correnti di alcuni utenti e ha risolto la situazione ...ilgiornale