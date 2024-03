Ladispoli | Pierini | “Nessuna mora sul saldo Tarip 2023”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – “Vogliamo rassicurare i cittadini sul fatto che sulnon sarà applicata alcuna”. A comunicarlo è l’assessore all’igiene urbana, Marco, che spiega: “Nei bollettini che stanno arrivando in questi giorni – ha proseguito– è riportata come scadenza il 31 dicembre. Una data di cui i cittadini non dovranno tenere conto. Se ilavverrà entro il 30 aprile 2024 sarà considerato come pagamento regolare e, quindi, non sarà previstasanzione. Nelè stata inserita la, la tariffa puntuale, e gli utenti pagano sulla base del residuo secco conferito e il calcolo è effettuato sul ...