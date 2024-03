L’Ac Leon va in gol all’ospedale

(Di domenica 31 marzo 2024) Vige un regolamento interno alla Ac. Ogni cartellino equivale a una piccola multa, che cambia ovviamente in base al colore. La somma raccolta va in beneficenza e quest’anno la società e i giocatori hanno deciso di utilizzarla per acquistare uova di Pasqua da regalare ai bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino di Vimercate. Sicuramente un’iniziativa meritevole quella del club orange che sta battagliando al vertice del girone B di Eccellenza per il ritorno in serie D e che ha trovato compimento l’altra mattina con una visita al nosocomio di una nutrita delegazione di giocatori accompagnata dal direttore generale Todisco e dal direttore sportivo della prima squadra Sala. Oltre alle uova di cioccolato c’erano anche i gadget ufficiali come sciarpe, bandiere e cuscinetti oltre a una casacca del bomber e capitano Mattia Bonseri ...

