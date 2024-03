La WWE prende un’importante decisione sul futuro di The Rock

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 31 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Con l’arrivo imminente di WrestleMania 40, i fan del wrestling sono impazienti di assistere agli eventi principali e alle possibili sorprese che li attendono. Tra i due eventi principali, ci sono aspettative piuttosto chiare per quanto riguarda i vincitori, ma il vero interrogativo si pone su ciò che accadrà dopo il grande spettacolo, in particolare per quanto riguarda ildi The. WrestleMania 40: Le grandi aspettative e ilincerto di TheLa prima serata di WrestleMania vede Thee Roman Reigns affrontare Cody Rhodes e Seth Rollins. Si prevede che la vittoria vada a Thee Roman Reigns, poiché consentirebbe ulteriori sviluppi narrativi nella seconda serata. Questo ...