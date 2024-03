La verità sui miei capelli | Andrea Delogu rivela il suo segreto | Guarda

(Di domenica 31 marzo 2024) “Ladietro a phon e piastra”:, in vacanza a Parigi insieme al fidanzato Luigi Bruno, si è mostrata con ial naturale su Instagram. Una chioma ribelle e un po' diversa da come la porta di solito. La speaker radiofonica si sta godendo qualche giorno di relax col suo compagno in occasione delle festività pasquali. E sta documentando il suo viaggio sui social sia tramite storie che tramite post, condividendo tutto con i propri i fan, inclusi i suoial naturale. Nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo, laha condiviso una nuova serie di foto che la ritraggono per le vie di Parigi, a Disneyland, con un cornetto al cioccolato e infine davanti alle vetrine di negozi di film o di pasticcerie. A corredo una didascalia molto semplice, fatta di sole ...

Uomini e Donne , Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di tornare insieme sui social . Un video su instagram che mette le cose in chiaro e che, dopo le parole di Roberta dei giorni ... (caffeinamagazine)

Giuseppe Conte contro Meloni: "Questo governo vuole scardinare l'ordine costituzionale": 'La verità è che interi settori della maggioranza sono più concentrati a far la guerra all'... Candidiamo in Europa Giuseppe Antoci, ideatore di un protocollo contro le frodi mafiose sui fondi europei'. ...

Il 'ripiegamento' del processo nel contrasto alla violenza di genere: ... per verificarne l'attendibilità e far emergere gli elementi sui quali dovrà decidere. La legge ...e in astratto" quel bilanciamento valoriale fra dignità e pudore e necessaria emersione della verità (...