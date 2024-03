La vendemmia 2024 dovrà fare i conti con la siccità e i piani del governo che vanno a rilento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 31 marzo 2024) Sulla, ilva a. La Cabina di regia istituita un anno fa sotto la guida del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha portato risultati ancora non tangibili rispetto alle attese. Lo testimoniano gli inviti e gli appelli che piovono da più parti ad affrontare con serietà e rapidità il problema, lo conferma il fatto che il Piano nazionale per le infrastrutture e sicurezza nel settore idrico aspetta ancora di essere messo a terra, così come appare lento l'iter dell'attuazione del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc), approvato a dicembre 2023 dopo sei anni ma ampiamente criticato per essere già vecchio. Del resto, il rapporto dell'Italia con la risorsa acqua è conflittuale e, a tratti, paradossale. Siamo il terzo paese in Europa per disponibilità di risorse idriche e, allo stesso tempo, il ...