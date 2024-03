La Unahotels mette paura all’Olimpia Milano Ma un ottimo finale non basta per esultare

(Di domenica 31 marzo 2024) REGGIO EMILIA 6872REGGIO EMILIA: Weber 2 (1/1), Galloway 17 (2/6, 3/8), Vitali 2 (1/3, 0/1), Chillo (0/1, 0/1), Faye 8 (4/6); Smith 16 (3/9, 3/6), Grant 2 (1/3, 0/1), Atkins 13 (5/6, 1/4), Black 5 (2/3), Uglietti 3 (0/1, 1/1). N.e. Camara, Cipolla. All.: Priftis. EA7: Napier 2 (1/4, 0/3), Tonut 19 (6/7, 2/2), Shields 7 (1/2, 1/2), Mirotic 18 (1/4, 4/8), Melli 10 (2/3, 1/1); Flaccadori 6 (1/2, 1/2), Voigtmann 2 (1/2, 0/1), Hall 7 (2/5, 1/4), Hines 1 (0/1). N.e.: Bortolani, Caruso, Lonati. All.:Messina. Arbitri: Mazzoni, Perciavalle, Pepponi Parziali: 11-24, 31-39; 46-60 Note T.l.: Reg 6/8 Mil 12/20. Rimb.: Reg 34 (Atkins 6) Mil 30 (Halle e Mirotic 5). Ass.: Reg 15 (Galloway 5) Mil 13 (Napier 5). Spettatori 4194. L’Olimpiafa valere la legge del più forte e passa in un ...

