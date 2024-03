La storia di Grigor Dimitrov | talento puro | ‘maestro’ | attese non mantenute e il meglio a 32 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024), sulle montagne russe. Ladila si può rappresentare un po’ così. Figlio di due ex pallavolisti (il padre Dimitar vinse l’argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e sarà il primo allenatore, il bulgaro (nato nel 1991) era considerato dagli addetti ai lavori un predestinato e dello stile molto simile a quello di Roger Federer: da juniores è stato n. 1 al mondo, vincitore di Wimbledon e US Open nel 2008, anno in cui passa al professionismo. Di qui, il nickname “Baby Federer” che poca fortuna gli ha portato nel corso della sua carriera, nella difficoltà oggettiva di uscire da quell’etichetta. Nel 2013, arriva il primo successo nel circuito, a Stoccolma, contro il n.3 del mondo di quel periodo, lo spagnolo David Ferrer (sconfitto 2–6, 6–3, 6–4). Giocatore sopraffino ...