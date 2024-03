La storia di Aramin e Elhanan | “Io palestinese | lui israeliano | entrambi abbiamo perso le figlie L’unica strada è la fine dell’occupazione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Bassame Ramisono due padri, rispettivamente, che in momenti diversi, hannouna figlia ancora bambina. Abir, figlia di Bassam, è stata uccisa da un soldatoall’età di dieci anni, mentre usciva da scuola, mentre Smadar, 14 anni e figlia di Rami, hala vita a causa di un attacco suicidanel centro di Gerusalemme. “Mia figlia era piena di gioia ed energia – racconta Rami – nuotava, ballava e suonava il piano e tutti la chiamavano principessa.” “Era il 16 gennaio 2007 quando un soldato colpì mia figlia da dietro, lei cadde e due giorni dopo morì nello stesso ospedale in cui era nata – dice Bassam – lo stesso ospedale in cui nacque e perse la vita anche Smadar, la figlia di ...