La stagione che verrà Il Siena guarda agli avversari del 2024-2025

(Di domenica 31 marzo 2024) I vari campionati stanno volgendo al termine e ilè in attesa di capire quali saranno le squadre che affronterà il prossimo anno. Nel girone E della Serie D la lotta è aperta con la Pianese che ha riguadagnato il primo posto e adesso viaggia a +1 dl Follonica Gavorrano, a +6 dal Livorno e a +7 dalla coppia Tau Altopascio-Grosseto. Non solo: a oggi sono ancora in vigore sia le riammissioni che i ripescaggi, grazie ai quali le squadre che non sono riuscite a centrare la promozione diretta possono ambire per salire al piano di sopra, qualora vi fossero vuoti nell’organico. La riammissione scatta nel momento in cui un club avente diritto a iscriversi alla Lega Pro rinuncia all’iscrizione. Il ripescaggio si attiva se le società aventi diritto ad iscriversi inviano la domanda, ma questa non risulta idonea alla Covisoc e ai controlli in essere (lo scorso anno, per ...