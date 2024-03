La speranza è un bisogno | ma deve essere realistica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Ci vuole coraggio per parlare diin questi tempi di crisi, anzi di “policrisi” per usare un neologismo. La parola “crisi” sembra troppo debole per descrivere un mondo sempre più imprevedibile e inquietante, e forse è anche un po' troppo inflazionata. Viviamo in una società che cambia sempre più in fretta, dove i simbolici cavalieri dell'Apocalisse, dopo qualche decennio di relativa inattività, hanno ripreso la loro cavalcata più briosi che mai. In questi giorni si parla molto di: l'Occidente festeggia la Pasqua, la festa religiosa più importante della cristianità; l'ebraismo avrà la sua Pesach, istituita per ricordare la liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto; e gli adulti che seguono l'Islam concluderanno a breve il Ramadan, in cui digiunano dal mattino sino al tramonto del sole. L'arrivo della primavera fa la sua parte ...