(Di domenica 31 marzo 2024) È la quinta Pasqua che viviamo con un peso grande così nel cuore. Prima la pandemia che ci ha isolati, poi le guerre, Russia e Ucraina, Israele e Palestina, che si uniscono alle carneficine quotidiane di cui si parla troppo poco. Dal 2020 la città e il mondo ondeggiano pericolosamente tra un’escalation di contagi e la minaccia di conflitti ancora più sanguinosi. A fine aprile il presidente della Repubblicasarà a Civitella per rinnovare la testimonianza delle stragi naziste che hanno martoriato la terra d’Arezzo ottant’anni fa. E a settembre, nell’anniversario delle stimmate di San, il Papa che porta lo stesso nome potrebbe visitare La Verna.

(Adnkronos) – L'Italia ripudia la guerra "come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Sono le poche parole dell’articolo 11 ... (periodicodaily)

Il Colle chiama papà Salis. E il Pd cavalca la polemica - Mattarella risponde subito all'appello del padre: "Farò quanto nelle mie possibilità, che non sono ampie" Una telefonata per esprimere la sua vicinanza e per assicurare che farà quanto è nelle sue pos ...ilgiornale

La speranza di Mattarella e Francesco - A fine aprile il presidente della Repubblica Mattarella sarà a Civitella per rinnovare la testimonianza delle stragi naziste che hanno martoriato la terra d’Arezzo ottant’anni fa. E a settembre, ...lanazione

Mattarella chiama Roberto Salis: sostegno alla famiglia di Ilaria Salis - La telefonata del capo dello Stato ha portato sollievo alla famiglia Salis, che ora attende con speranza la prossima udienza, sapendo di avere un alleato importante nel più alto rappresentante della ...online-news