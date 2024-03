La rivelazione di Sofia Goggia sui social | buone notizie per la campionessa bergamasca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024)ha vissuto giorni complicati dopo quel maledetto 5 febbraio. Quell’allenamento di gigante a Ponte di Legno e la gamba destra che è andata in pezzi. Ne ha parlato giorni fa la, costretta a recuperare dall’infortunio più complicato della carriera. Settima operazione, quindi, che ha un sapore decisamente particolare e c’è una nuova sfida da vincere. Da spettatrice,ha assistito alle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino nelle quali il trionfo della svizzera Lara Gut-Behrami è stato sublimato dalla sua seconda Sfera di cristallo assoluta della carriera, nonché dalle affermazioni nelle Coppe di specialità di gigante e di superG. Cinque i trofei in supergigante, replicando quanto fatto in passato da Lindsey Vonn. Per, la consolazione di ...