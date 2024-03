La rinascita di Shakira con il nuovo album

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 31 marzo 2024) Il processo di creazione e incisione deldiha segnato una vera e propriaper la cantante. Gli ultimi anni non sono stati semplice per la popstar colombiana famosa in tutto il mondo, ma grazie alla sola forza della musica è stato tutto più semplice. È uscito prima sulla piattaforme streaming e successivamente il 25 marzo in tutti gli store fisici ildi, Las Mujeres Ya No Lloran. Un progetto sentito e voluto per esorcizzare tutti i sentimenti contrastanti provati in quest’ultimo anno, che ha portato la popstar di fronte scelti decisive ed importanti. Finalmente, è iniziato uncapitolo per l’artista colombiana. Ladi, foto Ansa – ...