La reporter anti camorra | Il tesoro di Sandokan? Dilapidato dai figli Lui potrebbe già parlare

(Di domenica 31 marzo 2024) di Riccardo Jannello "Schiavone ci può fare conoscere molto della storia camorrista, ma la cosa più importante è che si sia arreso: a chi ha vissuto come me quell’epoca e ha conosciuto la paura andrebbe bene anche se la sua collaborazione fosse solo per dire ‘buongiorno’". Rosaria Capacchione, giornalista sotto scorta per le sue inchieste sui Casalesi, e dal 2013 al 2018 senatrice del Pd (che poi non la ricandidò) e membro dell’mafia, si sente sollevata ma non sorpresa. Rosaria, se l’aspettava? "Soprattutto l’auspicavo. Qualche piccolo segnale e sospetto lo avevo. La scelta del rito abbreviato in un processo, il trasferimento di carcere, recenti scavi nella zona di Casal di Principe dove sarebbe stata sepolta roba, facevano presagire che qualcuno della famiglia avesse parlato, se non lui il cugino o uno dei". ...