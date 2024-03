La Pizza di Cacio | una delizia pasquale marchigiana

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024) Pasqua, una festa che porta con sé non solo un significato religioso profondo, ma anche una ricca tradizione enogastronomica in molte regioni italiane.Ladiè una vera e propria icona della gastronomia regionale, un lievitato rustico che conquista il palato con la sua consistenza morbida e il suo sapore deciso. Tradizionalmente consumata durante il periodo, questa torta salata rappresenta un simbolo di rinascita e condivisione, un momento di gioia per riunire la famiglia attorno alla tavola. L’origine delladiLadi, chiamata anche crescia di Pasqua o torta di Pasqua, ha radici antiche che si perdono nel tempo. Originaria delle campagne marchigiane, questa prelibatezza è stata tramandata di generazione in generazione, ...