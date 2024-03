La pasquetta Estra è un Everest da scalare | Contro questa Virtus voglio sfrontatezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Nicola Brienza avrebbe preferito trascorrere il giorno difacendo la classica gita fuori porta per rilassarsi, piuttosto che dover giocare una partita. Se proprio doveva essere però la gara è quella giusta, così come il palcoscenico, l’importanza del match e il blasone degli avversari. Pistoia scenderà per la prima volta sul parquet dellaSegafredo Arena per affrontare Bologna (domani ore 20). Dici Vu nere e dici una squadra che ha fatto la storia della pallacanestro italiana, parli dei tanti campioni che hanno vestito quella maglia, del fascino di affrontare i migliori, di confrontarsi con giocatori di altissimo livello. Una sfida affascinante e al tempo stesso da bollino rosso. "Partita tostissima – dice Brienza – Ho ancora negli occhi l’ultima gara di Eurolega e vanno fatti i complimenti grandissimi a tutta la ...