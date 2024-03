La nuova tassa di soggiorno | Scommettiamo sul turismo Balzello per gli hotel di lusso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Due giorni fa è entrato in funzione il servizio di navette che collega Vinci alla casa di Leonardo e a Empoli (e che sarà in vigore sino al 1 novembre prossimo). E contestualmente, il Comune ha reso ufficialmente note le nuove tariffe relative all’imposta di, in vigore dallo scorso febbraio. Vinci sta avviandosi insomma verso la stagione turistica, con l’obiettivo di rivedere al rialzo i 35.008 arrivi e 84.294 presenze – delle quali 47.977 straniere – evidenziati nel corso del 2023. Per quel che riguarda l’imposta di, si segnalano alcuni aumenti rispetto alle precedenti tariffe che risalivano a circa un quadriennio fa. Nessuna novità per quel che riguarda gli agriturismi, dove l’ammontare dell’imposta rimarrà pari ad un euro. Stesso ammontare previsto per le locazioni brevi – con un aumento di 50 centesimi – e per gli alberghi a ...