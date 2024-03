La Nato è più potente | ma c’è un «fattore atomico»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 31 marzo 2024) Nell’eventualità di un conflitto con la Russia, l’Occidente sarebbe militarmente pronto? Tre analisti di guerra riflettono su forze in campo, scenari possibili e rischi molto concreti. Una guerra Occidente-Russia è in corso da anni. Nel 2014, la Cia iniziò a installare 12 basi lungo i confini tra l’Ucraina e la Federazione. Nel frattempo, Mosca ha condotto centinaia di operazioni ibride e cyberattacchi contro Europa e Stati Uniti. Con l’aggressione a Kiev, il nostro coinvolgimento è aumentato: l’intelligence angloamericana ha contribuito a tenere gli invasori lontani dalla capitale; e non è un mistero, nemmeno per i russi, che personalefornisca supporto logistico e addestramento alla resistenza, aiutandola anche a coordinare i lanci dei missili. Il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, ha rivendicato il sostegno attivo ai raid contro la flotta di ...