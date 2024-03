La monarchia snella è un boomerang per re Carlo | chi rimane al servizio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 31 marzo 2024) Il destino si è accanito contro i Windsor- Mountbatten. Solo il principe William, la principessa Anna, i duchi di Wessex sono ora aldel Regno Unito. È il fratello più piccolo diIII, l'enfant gate di queen Elizabeth. Avrebbe voluto fare l'attore, il nuovo duca di Edimburgo e conte di Wessex, dedicarsi al cinema o al teatro, alle produzioni per il grande schermo, attività del resto che ha già esercitato ma senza grande successo. Sempre in ombra, sempre un passo indietro rispetto ai fratelli più grandi, non solo l'attuale sovrano, ma anche la sorella, principessa Anna, oggi splendida settantatreenne.III aveva deciso di snellire lainglese escludendo dagli agi e dai privilegi i reali cugini e la loro discendenza, ma anche il principe Andrew dopo il caso Epstein, in cui è stato coinvolto, ...