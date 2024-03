La lezione del cercatore d’alberi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Tiziano Fratus ci consegna un’altra guida alle meraviglie arboree che punteggiano la nostra stressata penisola – stressata per eccesso di strade, di cemento, di inquinamento – ma presenta questo suo Alberodonti d’Italia. Cento capolavori della natura (Gribaudo editore), come l’ultimo suo libro dedicato agli alberi. Un congedo dopo un quarto di secolo da “Homo Radix“. "Sono giunto alla conclusione – scrive nella lunga introduzione “filosofica“ – che insistere a scrivere del medesimo argomento rischia seriamente di portare alla cecità, all’insensibilità, poiché tanto o troppo diventa per così dire scontato, già detto, trito e ritrito". Non è detto che in futuro non ci sia un ripensamento, visto che del ““ Tiziano Fratus ha la vocazione, ma le sue parole vanno prese sul serio e spingono a ragionare attorno al tema che ha trattato con ...