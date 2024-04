La Juve Stabia verso la promozione in Serie B

(Di domenica 31 marzo 2024) . Vittoria con poker al Menti. Romeo apre le marcature, Candellone chiude e Adorante con doppietta mette la firma sui tre punti. Come riportachannel.it, in virtù del pareggio del Benevento con il Monterosi, al Vigorito basterà un punto alle vespe per centrare la. Mister Pagliuca conferma il 4-3-3 con Thiam tra i pali. In difesa il tandem centrale composto da Bellich e Bachini, mentre sulla trequarti Mignanelli occupa la corsia mancina e Andreoni quella di destra. A centrocampo Leone viene supportato da Romeo e Pierobon, al posto di Buglio, alle spalle dei due esterni offensivi Candellone e Mosti. Adorante confermato punta centrale. Tabellino: JST – MES 4-1(4-3-3): Thiam; Mignanelli, Bellich, Bachini, Andreoni; Romeo (La Rosa 45’s.t.), Leone (Gerbo 33’s.t.), Pierobon (Meli ...

