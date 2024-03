La grande bellezza non va in vacanza | mostre e musei aperti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 31 marzo 2024) I romani sono rimasti in città ei tantissimi turisti di questo periodo hanno l'imbarazzo della scelta dal punto di vista culturale ed espositivo, sia a Pasqua che a Pasquetta. Infatti i, le gallerie, le aree e i parchi archeologici statali ( http://cultura.gov.it/evento/pasqua-2024) e comunali restanoper consentire a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche e museali. «È finita l'epoca - dice il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - in cui a Pasqua e Pasquetta cittadini italiani e turisti trovavano ichiusi. Quest'anno, come nel 2023, da parte del Ministero della Cultura c'è il massimo impegno per garantire l'apertura dei siti culturali dello Stato anche nei giorni delle festività pasquali». Da parte sua la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone come di consueto l'iniziativa "Pasqua ...