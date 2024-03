La gara della Femminile contro la Juventus Poule scudetto amara Quarta sconfitta di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024)4 FIORENTINA 0(4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Calligaris, Boattin; Grosso, Caruso (63’ Gunnarsdottir); Thomas (63’ Cantore) (75’ Bonansea), Echegini (75’ Garbino), Beerensteyn; Girelli (83’ Nystrom). All. Zappella FIORENTINA (4-2-3-1): Baldi; Erzen (75’ Toniolo), Georgieva, Tortelli, Faerge; Severini (83’ Cinotti), Johannsdottir (64’ Mijatovic); Janogy, Boquete, Longo (75’ Lundin); Hammarlund (64’ Bellucci). All. De La Fuente Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa Reti: 10’ Grosso, 13’ Echegini, 55’ Echegini, 63’ Echegini. Note: ammonite Longo e Bonansea. BIELLA - Prosegue il momento noFiorentina, ko per 4-0 sul campoe giunta così allaconsecutiva in una ...