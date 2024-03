La formazione Fazzini principale candidato a sostituire Maleh

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Anticipata rispetto alla consuetudine del giorno prima la gara, per la festività pasquale di oggi, la presentazione del match con l’Inter di domani sera alle 20.45 al Meazza di Milano non ha sciolto molti dubbi su quello che sarà l’undici iniziale, anche in base ad uno dei due ’vestiti’ che sceglierà di indossare mister Nicola. Tuttavia, visto che il 3-4-2-1 resta il modulo più probabile i reali ballottaggi sono un paio. Il primo riguarda la corsia di sinistra con Pezzella che parte ancora avvantaggiato su Cacace, tornato solo giovedì dal doppio impegno con la Nazionale neozelandese. A destra opererà ancora Gyasi, mentre in mezzo al campo a fianco di Marin il prescelto perlo squalificatodovrebbe essere, che ha giocato solo 5 minuti con l’Under 21 dell’Italia. Nessuna sorpresa in difesa dove, viste la ...