La filiera della moda non riparte E la cassa integrazione sta finendo

(Di domenica 31 marzo 2024) FUCECCHIO (Firenze) I venti dell’inverno hanno soffiato freddi sull’industria. E quelli di primavera, almeno per ora, non sono riusciti a portare un po’ di tepore. Il boom delle vendite nel lusso post-pandemia ha lasciato spazio a un periodo di incertezza che è ancora in corso e dalla durata incerta. Anche la Cina è in frenata e la domanda sembra in calo in tutta la regione asiatica. Strategica per la grandi maison di. E di conseguenza per la Toscana fortemente vocata alla, con la pelle del distretto di Santa Croce, il calzaturiero che ha importanti punti di riferimento a Fucecchio – uscito da un 2023 difficile che ha visto un ricorso massiccio alla–, la pelletteria fiorentina e l’abbigliamento di Empoli. Il quadro è complesso. E la Cgil ...