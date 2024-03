La doppia faccia del Grifo Inizio show | finale choc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Se le partite durassero un tempo il Perugia avrebbe un posto al sole. Sarebbe secondo in graduatoria, con ampi margini sulla terza, la Carrarese, distante ben otto punti. Purtroppo le partite durano più di 90 minuti e la classifica reale parla di una squadra quarta in graduatoria con cinque punti di svantaggio dalla terza e cinque di vantaggio dalla quinta. I numeri sono freddi ma non dicono bugie: le sconfitte possono arrivare anche se non meritate, ma la triplice fischio resta solo il tabellino. Il Perugia dall’intervallo a fine match è invece nei bassifondi della graduatoria, addirittura dodicesimo, fuori anche dagli spareggi che coinvolgono dieci squadre. C’è qualcosa da rivedere, perché il risultato sta tutto nelle reti segnate e soprattutto in quelle subite. Nei primi tempi il Perugia ha chiuso con 15 vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte. Sono undici le reti ...